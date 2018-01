Ceni e Luis Fabiano voltam para iniciar contagem regressiva

O São Paulo deve ter dois reforços de peso na partida contra a Chapecoense, quinta-feira, no Morumbi: o atacante Luis Fabiano e o goleiro Rogério Ceni. Os dois pilares do elenco estão recuperados de contusão e voltam para iniciar uma contagem regressiva para o final de suas trajetórias no São Paulo. O atacante tem contrato até dezembro; Ceni vai se aposentar.

Rogério ficou fora das últimas cinco partidas do São Paulo (Ponte Preta, Joinville, Internacional, Santos e Grêmio) por causa de um edema e de uma inflamação no muscular adutor da perna direita. Recuperado totalmente dos problemas físicos, ele treinou ao lado dos reservas nesta segunda, enquanto os titular fizeram apenas trabalho regenerativo, após a vitória sobre o Grêmio por 2 a 1, em Porto Alegre.

Recuperado de uma lesão no joelho direito, Luis Fabiano estava pronto para o jogo contra o Grêmio, domingo, mas teve de cumprir suspensão pela expulsão no jogo contra o Sport. Na quinta-feira, deverá ser a referência na área. Pato e Rogério devem completar o trio de atacantes.

Luis Fabiano e Ceni são dos líderes do elenco e devem encerrar a trajetória no clube em dezembro. O estafe do atacante afirma que ainda não houve contato com a diretoria para renovação e é pouco provável que ela aconteça. Rogério Ceni reafirma que vai se aposentar e a diretoria já iniciou a programação de homenagens. Antes da vitória contra o Inter, ele recebeu duas estátuas, uma delas, reproduzia a defesa que realizou no Mundial Interclubes de 2005, contra o Liverpool.