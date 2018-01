Ceni e Santilli incomodados com a bola Rogério Ceni e o preparador de goleiros do São Paulo Pedro Santilli engrossaram o grupo dos descontentes com a bola prateada que está sendo utilizada no Campeonato Paulista. Segundo Santilli, é difícil visualizá-la em partidas noturnas, trazendo problemas para quem trabalha na defesa. "Preferiria que ela fosse branca", emendou Rogério. O goleiro diz que até agora não entendeu por que a Topper, fabricante da bola, resolveu fazer testes com os goleiros semanas antes do início do Estadual. "De que adianta a gente testar e dar a opinião se ela não é levada em consideração?" perguntou Rogério. Sobre o efeito após o chute, o goleiro considerou a bola "seca" e "estranha", mas não fez maiores críticas ao seu desempenho. Na partida contra o América, o jogador marcou um gol em cobrança de falta. Segundo a assessoria de imprensa da Topper, a cor da bola que está sendo adotada no Campeonato Paulista provocou certas reclamações durante a Copa São Paulo de Futebol Júnior, mas o produto foi testado até sob chuva e não houve diminuição de visibilidade. Em todo caso, a empresa não descarta a possibilidade de mudar a cor da bola. (Colaborou Eugênio Brito).