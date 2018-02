Ceni empolgado com defesa do São Paulo Há 13 anos no São Paulo - sete como titular -, Rogério Ceni nunca viu uma defesa tão forte como a atual. Neste Campeonato Brasileiro, a equipe não tomou gols em 17 dos 44 jogos que disputou. "Todos os zagueiros estão jogando muito bem e isso até diminui um pouco meu trabalho. E isso não me deixa triste", afirmou o goleiro. Rogério Ceni acredita que o sucesso do São Paulo no campeonato - é o terceiro colocado - deve-se muito à defesa. "Nosso time é forte a partir daí. Temos um bloco muito sólido atrás e isso dá tranqüilidade para o resto do time. Além disso, temos muito espírito de luta, uma vontade muito grande de vencer, e essa tem sido nossa característica", revelou. A força física do elenco são-paulino também impressiona, segundo o goleiro. "Temos jogadores muito fortes e isso ajuda a vencer muitos jogos. Contra o Inter foi assim, com aquele gol do Grafite, que ganhou dos dois zagueiros", lembrou Rogério Ceni. Para 2005, Rogério Ceni acredita que o time do São Paulo terá um entrosamento rápido. "Vamos precisar de poucos jogadores, ao contrário de 2004, quando vieram mais de dez. O time está prontinho. Falta pouco", garantiu.