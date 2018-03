Ceni fará seu 350º jogo pelo São Paulo Após dizer não ter aceitado uma proposta milionária de empresários que representavam o Arsenal, da Inglaterra, o goleiro Rogério Ceni novamente se vê envolto nos números. Mas agora é com o objetivo de chegar ao topo da lista de jogadores que vestiram a camisa do São Paulo por mais vezes. Contra o Vitória, nesta quarta-feira, às 21h45, pela Copa do Brasil, ele fará sua 350ª partida pela equipe paulista. "Tenho uma placa em homenagem aos 300 jogos, mas o mais importante é fazer história", ressaltou o goleiro. Apesar de mostrar obsessão em superar recordes, Rogério ocupa atualmente apenas a 19ª colocação, bastante atrás dos principais astros sagrados do clube. O seu antecessor, Zetti, está no décimo lugar, com 428 partidas. Em primeiro lugar está o goleiro Valdir Perez, com 597 jogos. No jogo desta quarta-feira, em Salvador, o São Paulo pode perder por até dois gols de diferença para chegar às quartas-de-final da competição, já que venceu a partida de ida, quarta-feira, no Morumbi, por 3 a 0. Para Rogério, a equipe paulista tem de saber aproveitar esta vantagem, principalmente esfriando a torcida local, com toque de bola e a busca constante do gol. Ele observou que a equipe vem subindo de produção desde que foi eliminada do Campeonato Paulista, há cerca de duas semanas. O São Paulo venceu as duas últimas partidas, contra Corinthians e Vitória, tendo marcado três gols em cada uma. Com a volta do atacante França, recuperado de uma contratura, o goleiro acredita que o ataque irá ter um desempenho ainda melhor. "Os meias estão criando e o Luís Fabiano está concluindo bem", ressaltou Rogério Ceni. O técnico Oswaldo Alvarez, o Vadão, não definiu quem atuará ao lado de Jean no miolo de zaga. Wilson e Júlio Santos são as opções para o setor.