Ceni fecha treino e relaciona 23 atletas para estreia como técnico do São Paulo

Rogério Ceni comandou neste sábado, com portões fechados para a imprensa, o último treino do São Paulo antes da sua estreia como treinador em uma partida por uma competição oficial. Após as atividades no CT da Barra Funda, o treinador relacionou 23 jogadores para a partida de domingo contra o Audax, pela rodada inicial do Campeonato Paulista, na Arena Barueri, às 17h.

Para o jogo, Rogério não poderá contar com três jogadores do elenco. O goleiro Renan Ribeiro aprimora a forma física após se recuperar de uma contratura na região posterior da coxa esquerda, o meia Lucas Fernandes ainda precisa melhorar o condicionamento após cirurgias no joelho e no ombro, e o zagueiro Lyanco está com a seleção brasileira na disputa do Sul-Americano Sub-20, no Equador.

"O time está bem preparado. Enquanto tiver condição física ideal, vai ter boa condição de jogo. Mas são quatro semanas. O (Fernando) Diniz, no Audax, e outros times treinaram mais tempo, mas acredito muito no meu time. Sou fã incondicional dos caras com quem trabalho. Confio muito no trabalho que é dado, mas mais do que isso confio muito na capacidade deles", disse Rogério Ceni.

Recém-contratado pelo São Paulo, Wellington Nem também vai estrear com a camisa tricolor no domingo. O atacante deixou boa impressão nas partidas do torneio amistoso Florida Cup e deve iniciar o ano como titular da equipe.

"Foi um período muito bom de treino, com jogos bem disputados e alta intensidade na pré-temporada. Nosso grupo está mais forte e unido para entrar com o pé direito no Campeonato Paulista. Acredito que nosso elenco tem tudo para fazer bons jogos e já brigar por resultados positivos desde o início da competição", afirmou.

Companheiro de Nem no ataque, o centroavante Andrés Chávez também avaliou como positiva a preparação da equipe durante o mês de janeiro. O argentino acredita que o time assimilou uma postura mais voluntariosa e motivada para buscar as vitórias.

"Foi uma boa pré-temporada, muito positiva. Desde o começo até agora soubemos aproveitar este período de preparação para chegar bem no Campeonato Paulista. Esperamos demonstrar em campo que a nossa pré-temporada foi produtiva, porque o grupo está motivado e evoluiu muito neste período. O que mais me surpreendeu foi a vontade do grupo, que deu o máximo e se adaptou bem ao novo comando técnico", concluiu.

Confira os 23 relacionados pelo São Paulo para enfrentar o Audax:

Goleiros: Denis e Sidão;

Laterais: Bruno, Buffarini e Junior Tavares;

Zagueiros: Maicon, Rodrigo Caio, Lugano, Breno, Lucão e Douglas;

Volantes: Thiago Mendes, João Schmidt e Araruna;

Meias: Cueva, Cícero, Wesley e Shaylon;

Atacantes: Chavez, Gilberto, Luiz Araújo, Wellington Nem e Neilton.