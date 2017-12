Ceni já comemora volta à Libertadores O fato de a vaga na Libertadores estar bem próxima depois dos 3 a 1 do São Paulo sobre o Vitória neste domingo, no Morumbi, foi bastante comemorado pelo goleiro Rogério Ceni. "Matematicamente, precisamos de apenas mais uma vitória. Ficamos numa situação confortável, apesar de o São Caetano ter vencido??, disse o goleiro. Antes de pensar em assegurar a classificação para a Libertadores de 2004, porém, o São Paulo vai precisar se preocupar com outra competição continental. A equipe está nas semifinais da Copa Sul-Americana e na próxima quarta-feira vai ter de ir à Argentina enfrentar o River Plate, no Estádio Monumental de Nuñez. "Esse torneio tem importância desde que começamos a jogar. Os outros que caíram é que disseram que não era. Quem sai sempre diz que é uma competição comum", afirmou Rogério. O técnico Roberto Rojas vai poder contar o artilheiro Luís Fabiano na partida contra os argentinos. O jogador não participou neste domingo do encontro com o Vitória por estar suspenso no Campeonato Brasileiro - só poderá voltar na última rodada, contra o Flamengo, no Morumbi -, mas está apto a atuar pela competição sul-americana. Como Kleber está na seleção sub-23 que vai disputar o Mundial dos Emirados Árabes Unidos, o jovem Diego Tardelli deve continuar na equipe. Neste domingo, ele começou meio sonolento a partida contra o Vitória, mas depois se soltou e fez, inclusive, um dos gols da equipe.