Ceni não aceita dica de Luxemburgo O goleiro Rogério Ceni não gostou das críticas que o técnico do Corinthians, Wanderley Luxemburgo, fez ao seu estilo durante um programa de TV, na semana passada. Na época em que Luxemburgo era o técnico da seleção brasileira, Rogério Ceni foi convocado algumas vezes, sendo inclusive o titular do Brasil na vitória por 5 a 0 sobre a Bolívia, em setembro de 2000, pelas Eliminatórias. "Que eu saiba o Luxemburgo nunca jogou no gol. Na minha carreira, já tive vários treinadores de goleiro, que nunca reclamaram de meu posicionamento", rebateu. Rogério Ceni também criticou o técnico do Palmeiras, Celso Roth, por também ter feito considerações sobre suas características. "Não se deve fazer este tipo de comentário em público. Se me pedissem para analisar o time do Palmeiras eu não aceitaria", desabafou. Os jogadores ficaram indignados com a reação de alguns torcedores, que invadiram o campo após a derrota por 3 a 2, de virada, para o União Barbarense, em Santa Bárbara D?Oeste. O atacante Fabiano Souza chegou a agredir um torcedor que se aproximou dele fazendo cobranças. Com os resultados da rodada deste domingo, o São Paulo saiu da zona de classificação e agora vai enfrentar a Portuguesa no fim de semana para tentar recuperar-se das três derrotas consecutivas, para o Botafogo de Ribeirão Preto, por 2 a 1, União São João, por 4 a 3 e União Barbarense, por 3 a 2. O meia Carlos Miguel recebeu o segundo cartão amarelo e ficará de fora do jogo com a Lusa, assim como Maldonado, expulso contra a Barbarense.