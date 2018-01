Ceni não recebeu proposta do Arsenal O goleiro Rogério Ceni poderia, até, chegar a receber proposta do Arsenal, mas isso nunca ocorreu. A obscura história que agitou o meio do futebol começou na Inglaterra, prosseguiu com um empresário argentino, passou por uma loja de instrumentos musicais em São Paulo e acabou no Morumbi. A Agência Estado desvendou o caso por meio de revelações feitas por uma pessoa que participou do processo. Leia mais no Estadão