Ceni paga caro por suas posições Rogério Ceni paga o preço de ser um jogador antipático e contestador. A sua postura contribuiu demais para a sua punição preventiva por parte do Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Essa é a grande desconfiança no Centro de Treinamento do São Paulo. Inclusive por parte do goleiro. "Olha, se isso realmente estiver acontecendo é muito ruim para o futebol. Tudo não passaria de um julgamento prévio. Isso não pode acontecer. Não há cabimento algum em ser punido pela minha postura", lamentava. Leia mais no Jornal da Tarde