Ceni prevê dificuldades para o São Paulo contra o lanterna Mesmo tendo como adversário o lanterninha do grupo, Rogério Ceni acredita que o jogo contra o Alianza Lima, pela Libertadores, será complicado. O goleiro é um dos 18 relacionados que realizarão na tarde desta terça-feira (noite no Brasil) um treino para reconhecer o gramado do estádio peruano de Alejandro Villanueva, local da partida da próxima quarta. "Mesmo eliminados, eles farão de tudo para não terminar a competição sem pontuar, o que seria desastroso para sua torcida", contou o goleiro. "Como é a última partida deles em casa, tenho certeza de que se empenharão. Porém, nós vamos jogar para vencer, pois buscamos a liderança do grupo. Não podemos esquecer, também, que a decisão da nossa vaga será no Morumbi, contra o Audax Italiano." O técnico Muricy Ramalho irá definir a equipe após o treino desta terça. O treinador não poderá contar com o meia Hugo e o atacante Leandro, que sentiram contusões depois do duelo contra o São Caetano, pelo Paulistão, e foram poupados. Jorge Wagner e Borges serão os substitutos. Outra novidade é o retorno do zagueiro André Dias, que voltou de lesão na coxa esquerda. A viagem até o Peru foi desgastante para a delegação do São Paulo e durou quase cinco horas. Por esse motivo, Muricy deu folga para os jogadores pela manhã. O time chegou à capital peruana por volta das duas horas de Brasília desta terça. Depois do duelo com o Alianza, o time volta a campo no sábado, para o segundo jogo da semifinal do Paulistão.