Ceni prova que a boa fase não acabou Rogério Ceni está tratando de desmentir aqueles que pensam que sua boa fase já acabou. O goleiro do São Paulo, que chegou a ter a posição de número 1 bastante discutida pelos torcedores, provou que é o titular da equipe com méritos. Depois de boa atuação contra o Goiás, no Morumbi, garantiu a vitória do São Paulo diante do Guarani por 1 a 0, em Campinas, onde sempre dá sorte. Em sua carreira, já marcou dois gols no Brinco de Ouro. No domingo, fez boas defesas e evitou que a equipe do interior conseguisse melhor resultado . "Foi uma vitória muito importante, porque é sempre difícil ganhar em Campinas", disse ele, que tem como sonho disputar uma Libertadores como titular.