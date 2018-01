Ceni reabre crise, mas segue jogando O goleiro Rogério Ceni rompeu as relações com o presidente do São Paulo, Paulo Amaral, abrindo uma crise no clube às vésperas da primeira partida da decisão da Copa das Campeões, contra o Flamengo, domingo, às 16 horas, no estádio Almeidão, em João Pessoa. O motivo da discórdia ainda se refere a um reajuste de salário que o atleta havia acertado com os dirigentes são-paulinos ao recusar uma proposta do Arsenal, da Inglaterra, que pretendia contratá-lo no início do ano. O goleiro alega que os dirigentes não querem cumprir o prometido. A diretoria do São Paulo rebate e põe em dúvida a veracidade da proposta do clube inglês. Mais, os dirigentes não pretendem mesmo assumir o compromisso que haviam combinado com o atleta. Rogério Ceni, que não pretendia falar mais do assunto para não atrapalhar sua concentração na Copa dos Campeões, voltou a criticar o presidente são-paulino após a vitória sobre o Coritiba, por 4 a 1, quarta-feira, em Maceió. Apesar dos problemas com a diretoria, Rogério promete seguir na equipe, lutando para levar o clube à Copa Libertadores da América de 2002. "Vou continuar sendo o jogador aplicado de sempre. Quero contribuir com o time para dar esse presente para o São Paulo, sua torcida, que é o título (da Copa dos Campeões) e uma vaga na Libertadores", garantiu o goleiro. "Com o presidente não falo mais. Daqui para frente, minha conversa será só com o diretor de futebol José Dias. O presidente falou muita coisa errada. Disse que todo dirigente de futebol, não importa se é do Brasil ou do exterior, é safado. Ele não poderia agir dessa forma. Afinal, ele também é um dirigente do futebol brasileiro", explicou Rogério Ceni. O goleiro revelou também que foi mal tratado por Paulo Amaral, um dirigente, que, segundo Rogério, não tem controle emocional. "O São Paulo tem a tradição de ser um clube nobre, mas seu presidente dá murros na mesa e grita dizendo que quem manda no clube é ele", acusou o jogador, ao lembrar que o presidente não quis receber os empresários que foram ao clube para oficializar a proposta para a sua possível contratação. Na ocasião, José Dias foi apontado como o grande vilão da história. O dirigente chegou a sofrer ameaças de torcedores por meio de telefonemas. Mas o goleiro inocentou o diretor de futebol. "Acho que a torcida está culpando a pessoa errada. O José Dias até está querendo resolver a situação?, disse Rogério, reafirmando que o culpado pela crise é o presidente do São Paulo. Com 11 anos de clube, Rogério Ceni esperava receber maior consideração da diretoria. Ele está tão revoltado com Paulo Amaral que até pensa em pagar a multa pela rescisão do contrato e deixar o São Paulo após a Copa dos Campeões. O jogador, de 27 anos, tem contrato com o clube até 2004. "A multa pela rescisão é mais baixa do que muita gente pensa", revelou o goleiro. A multa é de US$ 1,4 milhão (cerca de R$ 3,5 milhões), incluindo o direito de imagem do atleta. Sem o direito de imagem, o valor cai quase pela metade.