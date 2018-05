Ceni receberá certificados do Guiness antes de jogo contra Botafogo

SÃO PAULO - O goleiro Rogério Ceni receberá dois certificados do Livro Guinness dos Recordes antes da partida entre São Paulo e Botafogo, neste domingo, no Morumbi. Um dos documentos será pelo goleiro ser o atleta com o maior número de jogos em uma mesma equipe, outro pelo maior número de jogos como capitão pelo time.

Ceni chegou à marca de 1.117 partidas pelo time tricolor e ultrapassou Pelé no ano passado, justamente contra o Botafogo, no Campeonato Brasileiro (empate em 1 a 1), em 24 de novembro. Neste domingo, ele aumentará ainda mais a impressionante marca para 1.136 jogos. Como capitão, ele chegará ao 885º jogo e também terá o recorde anterior (866) atualizado.

Rogério chegou ao São Paulo em 7 de setembro de 1990 vindo do Sinop. Três anos mais tarde, em 25 de junho de 1993, estreou no profissional contra o Tenerife e ainda pegou um pênalti na vitória por 4 a 1 sobre os espanhóis. Exatamente vinte e dois anos depois de sua chegada ao clube, em 7 de setembro de 2012, chegou ao milésimo jogo pela equipe, contra o Atlético-MG, no Morumbi.

Os gols de falta e pênalti começaram em 1997: o União São João foi a primeira vítima em 15 de fevereiro. Rogério ainda marcaria mais 113 vezes, o que o garante como maior goleiro-artilheiro da história.

Ceni receberá os certificados "Officially Amazing" (Oficialmente incrível, em português) das mãos do presidente Carlos Miguel Aidar.