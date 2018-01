Ceni revela contratação de Sidão e prevê disputa saudável no gol do São Paulo

Rogério Ceni foi apresentado como técnico e fez o presidente Carlos Augusto Barros e Silva, o Leco, admitir publicamente que o goleiro Sidão, do Botafogo, está "praticamente fechado". O São Paulo foi atrás do atleta, que pertence ao Audax e está emprestado ao time carioca até o fim do ano.

Para Rogério Ceni, a disputa para ser o camisa 1 da equipe será sadia. "Trabalhei com os dois (Denis e Renan Ribeiro) muito tempo, e acho ambos capacitados. Falhas acontecem com quem está no campo de jogo. O Renan teve poucas oportunidades, o Denis fez a maioria das partidas", explicou Ceni.

Ele defendeu seu antigo reserva e garantiu que ele tem condições de brilhar no gol do São Paulo. "Conheço o potencial do Denis, sei o que ele pode render. Foi o goleiro que mais jogou na minha ausência em toda minha carreira de titular no São Paulo", afirmou Ceni, garantindo que não tem preferência para quem vai começar o ano de titular.

Ele espera que na Florida Cup possa escalar Denis em uma partida, Renan Ribeiro em outra, e Sidão em uma terceira, para poder avaliar melhores os três goleiros e começar a ter conclusões. "Vai ser uma disputa saudável. A chegada do Sidão vai aumentar a competição e isso é muito importante", comentou.