Rogério Ceni se defende após falha: 'É o nosso estilo sair jogando'

Rogério Ceni deixou rapidamente o campo do Morumbi neste domingo ao fim do empate em 1 a 1 do São Paulo com o Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro. A falha decisiva dele na reposição de bola deu de presente a bola para Robinho marcar novo gol por cobertura contra o goleiro, que no lance tentou um toque para a lateral em vez do lançamento e admitiu que tomou a decisão pelo estilo de jogo da equipe.

"É o nosso estilo sair jogando. Fui tentar chutar para a lateral, mas a bola raspou no pé do Alecsandro e sobrou para o Robinho", disse o goleiro. No Campeonato Paulista, Ceni também errou uma reposição no Allianz Parque e o mesmo algoz acertou um chute por cobertura e de longa distância para abrir o placar da vitória palmeirense por 3 a 0, em março. Pelo lance, Robinho chegou a receber uma placa da diretoria do seu clube.

O erro neste domingo levou o São Paulo a deixar escapar a vitória sobre o rival. O jogo estava aos 47 minutos do segundo tempo e o time ganhava com o gol de Carlinhos. Lucão recuou a bola para o goleiro, que foi pressionado por Alecsandro e pegou mal na bola. Robinho ajeitou e chutou para o gol vazio. "É uma pena. Nós fizemos um grande jogo", comentou o goleiro.

O técnico Juan Carlos Osorio costuma pedir para o time sair para o ataque com toques e não em lançamentos longos. Nos treinos, o colombiano geralmente dá broncas em quem insiste em chutões e neste domingo, estava muito abatido na entrevista após a partida. "É como uma derrota. Ficamos muito tristes", disse.

Com o resultado, o Palmeiras se manteve no G4, com 45 pontos, e o São Paulo caiu para a sexta posição, com 43.