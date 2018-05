Ceni vai de novo a Cotia, vê Pedro marcar dois e sub-20 fazer 4 a 0 em final

Os garotos das categorias de base do São Paulo não param de ganhar pontos com o novo treinador. Neste domingo, pela terceira vez em quatro dias como técnico do time principal, Rogério Ceni foi acompanhar uma final. No CT Laudo Natel, em Cotia, viu o sub-20 fazer 4 a 0 no Capivariano na primeira partida da decisão do Campeonato Paulista da categoria e encaminhar o título.

Se ainda não teve contato com os seus antigos companheiros e novos comandados do time profissional, Rogério tem se aproximado dos garotos. Na quinta-feira, foi ao Morumbi para assistir à vitória da equipe júnior sobre o Bahia, por 3 a 1, na primeira partida da final da Copa do Brasil Sub-20.

No sábado de manhã, Ceni esteve em Cotia para acompanhar de perto o título conquistado pelo time juvenil, bicampeão do Paulista Sub-17. O destaque da campanha, Marquinhos Cipriano, artilheiro do torneio, passou em branco.

Já neste domingo brilhou a estrela de Pedro Bortoluzo. Titular do São Paulo contra a Chapecoense, domingo passado, pelo Brasileirão, ele voltou ao sub-20 para fazer um gol na final da Copa do Brasil e dois na do Paulista. O ponta-esquerda Caíque e o meia Shaylon, dois fortes candidatos à promoção para o time principal, fizeram os outros gols. Auro, lateral-direito que tem atuado como ponta-direita, e o volante Artur também foram "rebaixados" neste fim de temporada para ajudarem na conquista de títulos.

A partida de volta da final está marcada para domingo que vem, em Capivari, e o São Paulo pode perder por até três gols. A decisão da Copa do Brasil será antes, na quinta-feira, em Pituaçu.