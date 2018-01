Ceni volta a treinar e São Paulo prepara festa para homenageá-lo

O goleiro e capitão Rogério Ceni voltou a treinar no São Paulo e tem chances de jogar contra o Internacional, neste sábado, no estádio do Morumbi, quando será homenageado pelos 25 anos no clube - a data é dia 7 de setembro. Nos últimos seis jogos, ele só atuou contra o Ceará, em Fortaleza, pela Copa do Brasil, mesmo com uma lesão muscular.

Atuando ou não, Rogério Ceni vai receber duas esculturas - uma delas é a reprodução de uma defesa contra o Liverpool, no Mundial de Clubes de 2005. O uniforme da equipe trará a inscrição ''M1to'' em sua homenagem e os ingressos do jogo têm sua imagem. Na segunda-feira, as redes sociais do clube vão lembrar a data.

Por enquanto, a preocupação é que ele esteja disponível para o jogo. Nesta quinta, um dia depois do empate em 0 a 0 com o Joinville, o goleiro foi liberado pelo departamento médico tricolor e treinou no campo do CT da Barra Funda. O capitão trabalhou primeiro com o preparador de goleiros Haroldo Lamounier e depois fez trabalho técnico com o restante do grupo.