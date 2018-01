Centroavante é a prioridade de Leão O técnico Leão está com pressa. Hoje pela manhã, ele teve uma conversa reservada com Robert e Léo e passou sua mensagem: se quiserem viajar sábado para Jarinu, para a pré-temporada, precisam assinar rapidamente seus novos contratos. Mais: confirmou que a prioridade é a contratação de um centroavante e de um lateral-direito. "Já estamos atrasados e falamos nisso há mais de um mês", disse o treinador, ressaltando que a diversos atacantes foram contatados, mas sem um resultado positivo. Leão definiu o perfil do jogador que pretende para substituir Alberto: "é preciso que ele se adapte bem às condições do Santos, que tem um time jovem, com objetivo bem definido e um relacionamento maravilhoso". Por isso, não quer um atleta que prejudique o ambiente. "Eu prefiro não ter problemas do que contratar um craque entre aspas". Como a política salarial do Santos é rígida e estabelece teto de R$ 70 mil, há uma dificuldade maior em contratar um comandante de ataque. Por isso, ele está de olho num atleta que já tenha provado suas qualidades, mas que possa estar vivendo uma má fase no clube a que está vinculado. "Procuro um jogador que precise do clube", disse ele. É mais ou menos o que aconteceu com Alberto: quando foi contratado, precisava de um time para deslanchar e, com o sucesso conseguido na Vila, está atuando no futebol russo. O zagueiro André Luís foi o único jogador com contrato em andamento que não compareceu à reapresentação hoje. "Para variar, ele não apareceu", disse o técnico Leão, que completou ironicamente: "espero que desta vez ele não atropele um burro". Ele se referia ao acidente no meio-do-ano, quando o jogador bateu seu carro numa carroça e demorou para se apresentar. Rubens cardoso, Marcos Bazílio, Weldon e Ceará também se apresentaram hoje. Eles estavam emprestados a outros clubes.