Centurión pede cuidado com as jogadas pelas laterais do San Lorenzo

O argentino Centurión está liberado para estrear pela Libertadores pelo São Paulo e nesta quarta-feira pode começar a jogar pelo torneio justamente contra um adversário que conhece bastante. O ex-jogador do Racing terá pela frente o San Lorenzo, no Morumbi, e recomendou atenção com os avanços pelas laterais.

"O San Lorenzo tem uma equipe muito boa, com jogadores de qualidade e que sabem jogar pelas beiradas do campo. Temos que ficar atentos nas pontas do gramado, porque o time deles é rápido por ali", disse o argentino ao site oficial do São Paulo. Recuperado de dores no músculo adutor da coxa esquerda, o meia tem treinado normalmente e deve ser titular.

Centurión ficou fora dos dois primeiros jogos do São Paulo na competição continental para cumprir suspensão por ter sido expulso na Copa Sul-Americana, quando ainda defendia o Racing. Agora está livre para ser escalado pelo técnico Muricy Ramalho. "Temos que impor o nosso ritmo de jogo e não deixar eles (o San Lorenzo) tocarem a bola pelas laterais", explicou.

As duas próximas rodadas da Libertadores terão confrontos entre São Paulo e San Lorenzo. Os times encaram essas partidas como um mata-mata antecipado por vaga para as oitavas de final. "Precisamos dos três pontos para continuar na briga pela classificação e, por isso, vamos em busca deles para subirmos na tabela", comentou Centurión.