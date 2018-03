Cerezo admite negociar com São Paulo Toninho Cerezo chegará ao Brasil na semana que vem, mas já avisou, nesta quinta-feira, que está à disposição do São Paulo para negociar. O treinador, que dirige o Kashima Antlers, disse ter vontade de retornar ao País, principalmente ao clube paulista. "O importante seria poder dirigir um clube da envergadura e da história que tem o São Paulo", declarou Cerezo, por meio de sua Assessoria de Imprensa. Ele faz parte da lista tricolor, atrás de nomes como Leão e Tite. Leão, porém, vem descartando veementemente a possibilidade de deixar a Vila Belmiro. Tite passa, então, a ser o nome mais forte. Só que, se o Grêmio avançar na Libertadores, dificilmente deixará o Sul - caso contrário, um acordo se torna bem provável. Juvenal Juvêncio, diretor de Futebol, era um dos que gostariam de contar com Cerezo. Mas havia afastado a hipótese de contratá-lo por causa do elevado valor referente à multa rescisória do treinador, que tem contrato com o Kashima até o fim do ano. Cerezo, no entanto, tem prestígio com os japoneses e acredita que pode se desvincular do clube sem precisar pagar a multa integralmente. E admite ganhar bem menos no São Paulo do que na Ásia. Com a dificuldade do São Paulo para contratar um novo comandante, o preparador de goleiro Roberto Rojas segue dirigindo o time. O chileno não esperava ficar tanto tempo como técnico interino. A diretoria também não imaginava ter tantos problemas para encontrar um substituto para Oswaldo de Oliveira, demitido há 20 dias. Rojas vai "retrancar" a equipe para a partida de domingo, contra o Grêmio, em Porto Alegre. Escalará três volantes, Alexandre, Carlos Alberto e Júlio Baptista. Ricardinho, contundido, não tem presença garantida. Se jogar, Kaká vai para o ataque, ao lado de Luís Fabiano.