Cerezo busca mais um título no Japão Toninho Cerezo está em mais uma final de campeonato pelo Kashima Antlers, do Japão. Nesta quarta-feira, o time do técnico brasileiro derrotou o Jubilo Iwata, por 2 a 0, na segunda partida das finais da Copa Nabisco, e chegou à final da competição. Como havia perdido a primeira por 1 a 0, classificou-se pelo saldo de gols. A decisão será dia 3 de novembro, contra o Urawa Red Diamonds, no Estádio Olímpico de Tóquio. ?O time foi bem demais. Conseguimos neutralizar as principais jogadas do Jubilo e impusemos o nosso ritmo de jogo, mesmo atuando no estádio adversário. Estamos na final e vamos buscar o tricampeonato?, disse Toninho Cerezo. Agora, o treinador brasileiro brigará pelo sexto título no futebol japonês. Foi campeão da Copa Nabisco duas vezes (2000 e 2002), bicampeão japonês (2000 e 2001) e campeão da Copa do Imperador, em 2000. Cerezo aproveitará a folga do fim de semana, em que o Campeonato Japonês não será disputado, para resolver alguns problemas particulares na Itália, onde tem casa em Gênova. O contrato do treinador com o Kashima vai até o fim do ano.