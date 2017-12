Cerezo coloca Kashima em outra final O técnico Toninho Cerezo levou o Kashima Antlers a mais uma decisão no futebol japonês. Desta vez, da Copa Nabisco, com a vitória por 2 a 1 sobre o Shimizu S-Pulse, nesta quarta-feira, em Kashima. O resultado foi garantido apenas na ?morte súbita?. A final será com o Urawa Red Diamonds, dia 4 de novembro. Toninho Cerezo ganhou quatro títulos com o Kashima Antlers: o do Campeonato Japonês, da Copa Nabisco e da Copa do Imperador, em 2000, e do Campeonato Japonês no ano passado.