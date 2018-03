Cerezzo: feliz com lembrança do São Paulo O técnico Toninho Cerezo , que hoje dirige o Kashima Antlers, disse nesta terça-feira que ficou muito feliz pelo fato de seu nome ter surgido como um dos possíveis substitutos de Oswaldo de Oliveira no comando do São Paulo. O treinador, garantiu no entanto, que conversou apenas com jornalistas. Segundo ele, não houve nenhuma consulta dos dirigentes do Tricolor. "Que fique bem claro que recebi telefonemas da imprensa. Nínguém do São Paulo me ligou, mas fico muito feliz pelo meu nome ser cogitado pela imprensa para dirigir o São Paulo. Um dos clubes mais bem estruturados do País, com um elenco fantástico e de onde só tenho ótimas recordações. Foram dois anos inesquecíveis e de várias conquistas com o Tricolor", finalizou Cerezo.