Cerro confia nos gols de Salcedo O Cerro Porteño aposta no oportunismo do atacante Salcedo, artilheiro da Copa Libertadores com oito gols, para confirmar a primeira colocação do grupo 4. Para isso, basta empatar com o Palmeiras, nesta quinta-feira, no Palestra Itália. O time paraguaio, com 11 pontos, já está classificado para a próxima fase. E nesta quinta, só define se irá como primeiro ou segundo do grupo. Se vencer o Palmeiras, que tem oito pontos, ficará com a segunda melhor campanha da primeira fase, atrás apenas do River Plate, que fez 16 pontos. O técnico Gustavo Costa comemora o retorno do capitão Pedro Sarabia, recuperado de contusão, e de César Ramirez. Em compensação, perdeu o meia Grana, lesionado na coxa esquerda. Walter Fretes deve ser o substituto. Sarabia não joga há duas partidas (contra o Luqueño e Guarani, ambas pelo Campeonato Paraguaio), mas treinou durante a semana e não reclamou da contusão. Já César Ramirez foi poupado porque participou de um amistoso pela seleção paraguaia nos Estados Unidos e estava cansado por causa da longa viagem.