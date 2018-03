Cerro derrota o Cruz Azul por 2 a 1 O Cerro Porteño venceu o Cruz Azul, do México, por 2 a 1, nesta quinta-feira à noite, em Assunção, na partida de ida pelas oitavas-de-final da Copa Libertadores da América. Aos 10 minutos do primeiro tempo, Sergio Almaguer abriu o placar para a equipe mexicana. Virgilio Ferrera empatou aos 42 e, aos 30 da segunda etapa, Mauro Caballero garantiu a vitória do time paraguaio. O jogo de volta acontece no dia 17.