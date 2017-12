Cerro disputará Libertadores de 2002 A equipe do Cerro Porteño conquistou o título paraguaio de 2001, ao derrotar na final do Torneio Clausura a equipe do Guarani, por 6 a 5, na cobrança de pênaltis. A partida foi realizada ontem à noite, no Estádio 3 de Febrero, em Ciudad del Este, a 390 km de Assunção. O tempo regulamentar terminou com a vitória do Cerro por 1 a 0. Como o Guarani havia vencido a primeira partida das finais por 4 a 3, a decisão foi para os pênaltis. Com o título, o time do Cerro garantiu participação na Copa Libertadores de 2002. O segundo representante paraguaio na competição sul-americana sairá de um confronto entre o Sportivo Luqueño e o Guaraní.