Cerro e Boca empatam pela Sul-Americana Cerro Porteño e Boca Juniors ficaram no empate por 2 a 2 nesta quarta-feira à noite, em Assunção (Paraguai), no jogo de ida deste confronto pelas oitavas-de-final da Copa Sul-Americana. Com isso, o Boca pode empatar por até um gol no jogo de volta (dia 29/9, na cidade de Salta - a cerca de 1.600 quilômetros da capital Buenos Aires -, na Argentina) para garantir sua classificação.