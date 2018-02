Cerro e Sporting Cristal empatam Cerro Porteño, do Paraguai, e Sporting Cristal, do Peru, empataram, nesta quarta-feira, em Lima, por 1 a 1, em jogo válido pelo Grupo 2 da Copa Libertadores da América. Jorge Soto abriu o placar para a equipe peruana, aos 40 minutos do primeiro tempo. Santiago Salcedo, aos 14 minutos da etapa final, igualou para o time paraguaio. Com este resultado, o Cerro soma cinco pontos e se mantém na segunda colocação, atrás do Paysandu, que acumula sete pontos. O Sporting Cristal tem quatro, enquanto o Universidad Católica ainda não ganhou ponto.