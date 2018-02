Cerro ganha do Rosario e lidera o grupo do Palmeiras O Cerro Porteño (PAR) conseguiu nesta quinta-feira um grande resultado pela Copa Libertadores: venceu por 2 a 0 o Rosario Central (ARG) na casa do time adversário e com isso assume a liderança do Grupo 7 do torneio continental, o mesmo do Palmeiras. Com isso, o time brasileiro, que tem apenas um ponto (havia empatado por 0 a 0 na estréia contra o próprio Cerro), está na terceira posição na classificação. O segundo colocado, com três pontos, é o Atlético Nacional, da Colômbia, próximo adversário do próprio Palmeiras. O Rosario, por outro lado, fica na lanterna, sem ponto ganho. Os gols da partida disputada no Estádio Gigante de Arroyito (para cerca de 38 mil torcedores) e apitada pelo brasileiro Sálvio Spínola Fagundes Filho foram marcados por Erwin Avalos (aos 45 minutos do primeiro tempo) e Leonardo Borzani (contra, aos 11 minutos do segundo tempo).