Cerro goleia Universidad de Chile O Cerro Porteño goleou o Universidad de Chile por 6 a 0, nesta terça-feira, em Assunção, e disparou na liderança do Grupo 2 da Libertadores da América, com 13 pontos, porém, com dois jogos a mais que o Palmeiras, que tem sete pontos, na segunda colocação. A vitória classificou o time para a próxima fase da competição. Os gols foram marcados por César Ramírez, Virgilio Ferreira, Guido ?El Mago? Alvarenga, Carlos Espínola, Pedrinho e Jorge Achucarro.