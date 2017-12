Cerro Porteño confirma amistoso com o São Paulo na quarta-feira

O Cerro Porteño, do Paraguai, anunciou nesta sexta-feira a realização do amistoso com o São Paulo, na próxima quarta-feira, em Assunção. O jogo marca a apresentação do elenco do time à torcida e foi combinado entre as duas diretorias como contrapartida pela rescisão do vínculo do zagueiro Diego Lugano, reforço anunciado pelo clube paulista no começo da semana.

O uruguaio defendeu o time de Assunção durante o segundo semestre do ano passado, com cinco gols marcados em 15 partidas. O rompimento do vínculo foi firmado porque o São Paulo apresentou uma proposta salarial que igualou o valor de R$ 280 mil recebido pelo defensor. A saída foi sem custos e o acordo entre os dois clubes já previa a realização desse amistoso, que terá toda a renda e lucro com direitos de transmissão e publicidade destinada ao Cerro.

O clube paraguaio vai vender ingressos com preços fixados entre R$ 14 e R$ 66. A partida será no estádio Defensores del Chaco e está marcada para começar às 21h(de Brasília). Será o primeiro jogo do time paulista sob o comando do técnico Edgardo Bauza. Dois dias antes, o São Paulo vai realizar a apresentação oficial de Lugano, que desde quarta-feira já trabalha no CT da Barra Funda.

O defensor ainda não treinou em campo junto com o grupo, mas deve viajar ao Paraguai para participar da partida. Vice-campeão paraguaio, o Cerro Porteño também disputa a Copa Libertadores e inclusive será adversário do Corinthians na fase de grupos da competição continental.