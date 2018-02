Cerro Porteño e Olimpia disputam contratação de Gamarra O Cerro Porteño e o Olimpia, os clubes mais populares do Paraguai, disputam a contratação do veterano zagueiro Gamarra, que dia 17 de fevereiro completa 37 anos, e que se não fechar com um time de expressão, promete se aposentar. Ídolo do Corinthians com passagens por Internacional, Palmeiras e Flamengo, no Brasil, além da Inter de Milão, o defensor paraguaio passa férias com sua família no Rio. "Nossa prioridade número um é Gamarra, com quem estamos em contato há muito tempo, já que ele disse que gostaria de voltar ao Cerro, time que o revelou", afirmou o presidente do clube atual vice-campeão paraguaio, Luis Pettengill. Mas o grande rival do Cerro, o Olimpia, também conversa com o zagueiro desde a participação de Gamarra na Copa do Mundo da Alemanha, quando o Paraguai não passou da primeira fase. O técnico do Cerro, Gustavo Costas, pediu vários reforços para a próxima temporada, entre eles um zagueiro para substituir Carlos Báez, que fechou contrato com o Independiente, equipe que disputará a próxima Taça Libertadores da América. Já o Olimpia, que teve um fraco desempenho no último campeonato paraguaio, vê no veterano defensor a chance de ter um líder experiente em seu plantel de jogadores. "Temos esperanças de contar com Gamarra. Acho que ele vai nos dar a qualidade e classe que ele sempre teve. Ele vai arrumar nossa defesa, pois é um dos melhores zagueiros do mundo. Qualquer técnico gostaria de tê-lo em seu time", falou o treinador do Olimpia, José Cardozo. *Atualizado às 17h