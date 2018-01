Cerro Porteño ganha e assume liderança O Cerro Porteño ganhou nesta terça-feira por 3 a 0 do Deportivo Táchira, da Venezuela, e assumiu a liderança do Grupo 4 da Copa Libertadores (o mesmo do Palmeiras), com oito pontos. O Táchira é o lanterna, com apenas três pontos. Os gols do jogo disputado no Estádio Pueblo Nuevo, em San Cristóbal, com Santiago Salcedo aos 17 e 42 minutos do primeiro tempo, com Jorge Achucarro fechando ao placar aos 23 minutos do segundo tempo. Confira as classificações, os resultados e as próximas rodadas da Copa Libertadores 2005.