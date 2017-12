Cerro Porteño vence na Sul-Americana O Cerro Porteño venceu por 2 a 1 o Guarany, num confronto entre paraguaios, no jogo de abertura da Copa Sul-Americana 2005. A partida, pela chave regional, foi disputada nesta terça-feira no Estádio Defensores del Chaco e os gols foram de Jorge Achucarro (Cerro) aos 11 e 16 minutos do primeiro tempo, com Marcial Garay descontando aos 47 minutos do segundo tempo. O jogo de volta será disputado no dia 23 de agosto e o vencedor deste confronto pega Danubio ou Defensor Sporting, ambos do Uruguai, nas oitavas-de-final. Nesta quarta-feira, acontecerão dois jogos: Banfield x Estudiantes, ambos da Argentina, e Universitario x Alianza Lima, ambos do Peru.