Cerro se envolve em confusão no Aeroporto de Cumbica A delegação do Cerro Porteño ficou detida cerca de 3 horas no Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos (SP), na madrugada desta quarta-feira. Alguns jogadores teriam se envolvido em confusão com policiais federais. O time paraguaio veio ao Brasil para enfrentar o Palmeiras, quinta-feira à noite, no Palestra Itália, pela Copa Libertadores da América. Segundo a Polícia Federal, houve apenas "falta de educação de alguns jogadores", o que acabou causando a confusão. Mas o caso não terá outra conseqüências, pois tudo foi resolvido no aeroporto mesmo. Assim, depois da confusão na madrugada, o time do Cerro deve fazer um treino na noite desta quarta-feira, no próprio Estádio Palestra Itália, onde irá acontecer o jogo de quinta com o Palmeiras. Na última rodada da primeira fase, pelo grupo 7, o Cerro precisa vencer o Palmeiras para garantir sua vaga na Libertadores - mesmo assim, depende do resultado de Rosário Central (ARG) x Atlético Nacional (COL), que também jogam nesta quinta-feira. A liderança do grupo é do já classificado Palmeiras, com 9 pontos. Depois, vem o Atlético Nacional, que tem 7. E Cerro e Rosário Central somam 5.