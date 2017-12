Cerro terá o retorno de 4 titulares O Cerro Porteño recebe o São Caetano na noite desta terça-feira em Ciudad del Este, na fronteira entre Brasil e Paraguai, de olho na primeira colocação no Grupo 1 da Libertadores da América. Uma vitória sobre o rival brasileiro levará a equipe paraguaia para a ponta da tabela, com 7 pontos ganhos, um a mais que o Cobreloa, do Chile, o atual líder do grupo. O técnico Mario Jacquet diz não estar preocupado com o fraco desempenho do time nas últimas rodadas do Campeonato Paraguai, quando perdeu os dois últimos jogos. Jacquet lembra que a equipe atuou desfalcada de quatro titulares, preservados justamente para a partida desta terça-feira contra o São Caetano. Por conta disso, Virgilio Ferreira, César Ramírez, Juan Daniel Cáceres e Aníbal voltam à equipe. O presidente do Cerro, César Luis Puente, explicou a decisão de tirar a equipe de Assunção para jogar em Ciudad del Este. ?Lá, a maioria dos torcedores vai apoiar o nosso time e vai nos dar todo o respaldo. Nesta reta final de primeira fase, o apoio do torcedor é fundamental para nós?, disse o dirigente. Cerro e São Caetano vão jogar no estádio do clube 3 de Fevereiro, em Ciudad del Este, localizada a 390 quilômetros da capital Assunção. O Cerro deverá jogar com: Bobadilla; Martínez, Balbuena, Caballero e Cáceres; Aquino, Pacheco, Fretes e Virgílio Ferreira; Ramírez e Francisco Ferreira. A partida - que será dirigida pelo árbitro argentino Daniel Giménez - deverá começar às 20h20.