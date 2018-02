Cerro vence de virada e deixa lanterna do grupo do Grêmio O Cerro Porteño venceu de virada o Cúcuta Deportivo por 2 a 1, na noite desta terça-feira, em Assunção, no Paraguai, e deixou provisoriamente a lanterna do Grupo 3 da Copa Libertadores da América, que conta com o Grêmio. Berez abriu o placar para os colombianos, mas Tamirez e Da Silva garantiram a primeira vitória dos paraguaios na competição. Agora, o Cerro é vice-líder da chave com quatro pontos, ao lado do Grêmio, que tem um jogo a menos. O primeiro colocado é o Deportes Tolima, também da Colômbia, com sete. O Cúcuta caiu para a últiam colocação, com três.