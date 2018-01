Cerro vence o Tolima e favorece o Grêmio na Libertadores O Grêmio assumiu a liderança do Grupo 4 da Copa Libertadores da América sem jogar. Nesta terça-feira, o Cerro Porteño venceu o Deportes Tolima por 1 a 0, em Assunção, no Paraguai. O resultado fez com que os três times ficassem com sete pontos, mas, como perdeu um gol no saldo (foi a 0, assim como o Cerro), o time colombiano caiu do primeiro para o segundo lugar na chave, atrás dos gaúchos, com 1 gol de saldo. Morinigo, aos 36 minutos do segundo tempo, fez o gol que devolveu as esperanças de classificação aos paraguaios. Os companheiros jogaram-se sobre o companheiro na comemoração e o herói do jogo machucou a perna esquerda. A quinta rodada do Grupo 4 será completada nesta quarta, quando o Grêmio vai à Colômbia enfrentar o lanterna Cúcuta Deportivo, que tem três pontos. Se ganhar, o time brasileiro fica a um empate das oitavas-de-final da competição.