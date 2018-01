Cerro vence Universidad por 3 a 2 Em um jogo de final emocionante, o Cerro Porteño, do Paraguai, derrotou o Universidad Católica, do Chile, nesta quinta-feira, por 3 a 2, no Estádio Defensores Del Chaco, em Assunção. O duelo foi válido pelo Grupo 2 da Taça Libertadores, que reúne ainda Paysandu e o Sporting Cristal, do Peru. Estas equipes ainda não estrearam. O Cerro abriu vantagem de 2 a 0 no primeiro tempo, com dois gols de Saucedo, a 1 e 46 minutos. Na segunda etapa, o Universidad chegou à igualdade com os gols de Gioino, aos 39, e Lenci, aos 41 minutos. Nuñez, aos 47, garantiu os três pontos paraguaios na estréia da principal competição sul-americana.