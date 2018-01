Cerro viaja para jogo em São Paulo A equipe paraguaia do Cerro Porteño viaja hoje para São Paulo para a partida de quarta-feira contra o Palmeiras, na última rodada da fase de classificação do Grupo II da Taça Libertadores da América. As duas equipes já estão classificadas para as oitavas-de-final, mas lutam agora pelo primeiro lugar no grupo. ?Vamos brigar pelo menos por um empate e garantir o primeiro lugar?, disse o treinador do Cerro, Mario Jacquet pouco antes do embarque. A equipe já está escalada para o jogo contra o Palmeiras. Deve jogar com Bobadilla; Recalde, Espínola, Cáceres e Martínez; Leonardo, Pedrinho, Alvarenga e Ferreira; Ramírez e Jorge Campos. O Cerro vem de um empate em 1 a 1 diante do rival Olímpia, neste domingo, em partida válida pelo campeonato nacional do Paraguai.