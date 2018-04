Cervejaria adquire naming rights da Arena Pernambuco

Segundo a Petrópolis, em nota, os termos do contrato de "naming rights" (direitos sobre o nome do estádio) são parecidos com o assinado anteriormente: os investimentos são de R$ 10 milhões por ano, por 10 anos. "O contrato concede à Itaipava e TNT Energy Drink o direito de comercialização de energéticos e cerveja sem álcool com exclusividade em todos os bares e restaurantes do equipamento, além de possibilitar várias ações de marketing planejadas pela empresa com os torcedores", informou a empresa.

"Mesmo para os objetivos da marca na região, o investimento será eficiente apenas se o estádio for bem aproveitado, o que beneficia diretamente o futebol nordestino. Por isso estamos fazendo esses investimentos", disse o diretor de mercado do Grupo Petrópolis, Douglas Costa, no comunicado.

Localizado a 19 quilômetros do centro de Recife e com capacidade para 46 mil torcedores, o estádio será gerido por uma concessionária formada pela Odebrecht Participações e Odebrecht Infraestrutura nos próximos 30 anos.

A Itaipava Arena Pernambuco será inaugurada oficialmente nesta segunda, com um jogo entre operários que ajudaram a erguer o estádio. A presidente Dilma Rousseff dará o pontapé inicial, assim como já havia feito no sábado, na inauguração do Estádio Nacional de Brasília, o Mané Garrincha. Para o jogo desta segunda, apenas 15 mil lugares estarão liberados.

A partir de julho, o estádio passará a ser a nova casa do Náutico. O time fará um amistoso no local na próxima quarta-feira, contra o Sporting, de Portugal.

O Grupo Petrópolis está construindo uma fábrica em Itapissuma, a 45 km de Recife, que será inaugurada em 2014. Com investimentos calculados em R$ 1,1 bilhão, serão gerados 500 empregos diretos e 3 mil indiretos após inauguração da unidade fabril pernambucana.