César Almeida é destaque no hipismo César Almeida foi o grande destaque nesta sexta-feira na última etapa do Torneio de Verão, disputado no Clube Hípico de Santo Amaro, nas provas de saltos de 1,40 m. O cavaleiro venceu a prova montando Salamandra HRB Geisha, ficou em segundo com Salamandra Capman Rouge e faturou o terceiro lugar com Salamandra Limerick.