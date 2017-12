César assina com a Lazio até 2006 O lateral-esquerdo César, que fez sucesso no São Caetano e chegou até à seleção brasileira, assinou contrato com a Lazio até 30 de junho de 2006 e foi apresentado oficialmente nesta terça-feira. O jogador de 26 anos foi vendido pelo clube do ABC paulista por US$ 6,2 milhões e deve receber um salário de US$ 75 mil (cerca de R$ 180 mil) na equipe italiana.