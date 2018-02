César deixa o Corinthians para retornar ao futebol italiano Nem bem iniciou a pré-temporada em Jarinu e o Corinthians já ganhou um desfalque. O técnico Leão revelou nesta sexta-feira que o lateral-esquerdo César não atuará mais na equipe por problemas particulares. Por isso, o treinador pediu um novo jogador para a diretoria. "Nós entendemos a decisão dele e respeitamos", contou Leão. "Agora temos de procurar um substituto. Assim, o Gustavo Nery deve retornar à lateral. Ele é um jogador com muita sorte, pois as oportunidades sempre caem em seu colo. Mesmo tendo atuado pouco no ano passado, sei que ele está muito motivado com a nova chance." César, que não viajou para Jarinu, ficou pouco tempo no Corinthians. Sua estréia aconteceu em setembro do ano passado, contra o São Paulo - ele foi expulso no primeiro minuto de jogo. Na ocasião, ele foi contratado ao lado de Amoroso e Magrão para salvar o time da queda à Série B. Se Leão não quis dar detalhes sobre a saída de César, o volante Magrão, amigo do jogador, revelou o motivo que o levou a sair. "Ele tinha vontade de continuar. Infelizmente, seus familiares (principalmente a mulher do jogador) não se adaptaram ao Brasil e pediram para retornar à Itália." Caso Nilmar Enquanto aguarda o acerto entre Corinthians, Fifa e Lyon, o atacante Nilmar segue treinando normalmente com o restante do elenco. O jogador, que está praticamente recuperado de uma cirurgia no joelho direito, deve recuperar o ritmo de jogo até o final deste mês. "É difícil voltar de uma lesão desse porte", explicou Leão. "A sorte de Nilmar é que ele é um menino novo e magro, o que ajuda em sua recuperação. A princípio, ele participará de todas as atividades com o grupo. No entanto, saberemos o momento certo em que ele voltará."