César deve chegar ao Palmeiras na 6ª A contratação do zagueiro César - que esteve ameaçada até esta segunda-feira - foi confirmada hoje pela diretoria do Palmeiras. Os dirigentes anunciaram pela manhã que receberam a documentação do atleta, que tem o passe preso ao Rennes, da França. Com a documentação, o jogador poderá ser inscrito no Torneio Rio-SP. A expectativa é a que o jogador possa ser apresentado no Parque Antártica na sexta-feira. O Rennes, antepenúltimo colocado no Campeonato da França, está com os dois zagueiros machucados e o técnico da equipe solicitou que César atuasse pelo clube na próxima quarta-feira, diante do Lyon. Com isso, o atleta só poderá viajar para o Brasil na quinta-feira.