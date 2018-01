César diz que quer estrear no dia 16 Recepcionado por um dos diretores de futebol do Palmeiras, Américo Faria, e por seu procurador Raimar, irmão de Raí, o zagueiro César desembarcou nesta quinta-feira à noite no Aeroporto de Cumbica, em São Paulo. Garantiu ter condições de estrear pelo Palmeiras dia 16, contra o Bangu, pela sexta rodada do Torneio Rio-São Paulo. ?Minha expectativa em atuar pelo Palmeiras é muito grande. Agora, vou sentir o peso de atuar por um clube de massa?, afirmou o zagueiro. Emprestado pelo Rennes até o fim do ano por US$ 130 mil, o jogador procurou minimizar as dificuldades impostas pelo treinador da equipe francesa, Christian Gourcuff, para sua liberação. ?Eu não quis pedir satisfação a ele para evitar constrangimentos maiores.? O zagueiro contou que o inverno rigoroso dificultou sua adaptação na Europa. ?Estou ansioso também em reencontrar meu amigo Émerson, que está no São Paulo, e treinará todos os dias ao meu lado.? Comentários favoráveis ao treinador Vanderlei Luxemburgo também fizeram parte de seu discurso. ?Sempre admirei seu trabalho. Gosto demais de técnicos que armam suas equipes pensando apenas na vitória.?