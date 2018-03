César é arma de Picerni no S.Caetano Um corpo franzino, com cara de garoto e fala mansa. Com suas passadas longas e dribles desconcertantes, aliados à velocidade, desequilibra e decide jogos. Trata-se do lateral-esquerdo César, de 26 anos, 1,82 metro e 72 quilos, o grande reforço do São Caetano para o segundo duelo com o Palmeiras, pela Libertadores. Apesar de ser um dos responsáveis pela eliminação do clube do Palestra Itália da Copa João Havelange, marcando gols nos dois duelos (vitória por 4 a 3 e empate por 2 a 2), César mantém a humildade e prefere dividir os méritos com os companheiros. "Somos um grupo, não apenas o César. Ninguém ganha nada sozinho," filosofa. E dá a receita do sucesso. "Nossa equipe cresce nas fases mata-mata, porque sabe administrar confrontos de 180 minutos." A arma do São Caetano, no entanto, fala como "gente grande" quando o assunto é sobre a fama de o time do ABC ser chamado de "carrasco" do Palmeiras. E fica bravo. "Não podemos carregar este rótulo. Seria uma falta de respeito com a tradição do adversário. Nos enfrentamos apenas quatro vezes." Fama - Contratado pela Lazio, da Itália, César afirma estar com o pensamento no presente. "Não faço planos para não esquecer das minhas obrigações atuais. Quem garante que vou atuar na Europa? Ano passado me colocaram em todos os clubes do Brasil e eu continuo no São Caetano", lembrou o lateral, que está na lista dos 35 pré-convocados para a seleção. O futebol de César apareceu há oito meses, na JH. Mas, é "veterano" de São Caetano, participando de todas as campanhas vitoriosas do time, que levaram o Azulão à Primeira Divisão do Paulista e do Brasileiro.