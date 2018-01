César estréia quarta no Palmeiras O zagueiro César, recém-contratado do Rennes, da França, receberá um presente de grego do técnico do Palmeiras, Vanderlei Luxemburgo. Vai estrear com a camisa palmeirense na quarta-feira, diante do ASA de Arapiraca, pela primeira fase da Copa do Brasil, no Palestra Itália. O jogo é daqueles que o torcedor encara a vitória como obrigação. Se ganhar, o time não terá feito mais do que sua lição de casa. Se perder, será um tragédia e todos os jogadores poderão entrar para a história do clube de forma negativa. Apesar da conotação da partida, César prefere encarar a situação positivamente. "Faz parte da vida, é uma responsabilidade boa e temos de encarar o ASA como se fosse um São Paulo, um Corinthians", afirmou. Além da estréia de César, o Palmeiras terá o retorno de Alex ao meio-de-campo. O jogador não enfrentou o Bangu, sábado, por estar contundido. Apesar de enfrentar um adversário teoricamente fraco, Luxemburgo deve pôr em campo um time cauteloso, com Alexandre, César e Galeano - como um terceiro zagueiro -, na defesa, além dos volantes Fernando e Magrão. Com isso, Fernandes, que jogou bem diante do Bangu, volta para o banco. O treinador chegou a ficar irritado quando perguntado se o esquema não era defensivo demais para uma partida disputada em casa e em que o time precisa vencer por pelo menos dois gols de diferença. "O fato de ter três volantes não significa que a equipe é defensiva, vocês têm de parar com isso", disse Luxemburgo. Segundo ele, com esse sistema de jogo, os laterais Arce e Adauto terão total liberdade para atacar e Galeano será o fator surpresa. O meia Lopes sofrerá nesta terça-feira uma artroscopia no joelho direito, no Hospital Santa Catarina, às 12 horas. A cirurgia será feita pelos médicos Gilberto Camanho e Vinícius Martins. Com isso, ele deve ficar cerca de dois meses afastado do futebol.