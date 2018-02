César Farías é o novo técnico da seleção venezuelana

A Federação Venezuelana de Futebol (FVF) confirmou, na noite de terça-feira, a contratação do técnico local César Farías como novo comandante da seleção de futebol do país. Farías substituirá Richard Páez, que pediu demissão no mês passado da equipe "vinotinto", como é conhecida a seleção devido à cor de seu uniforme. O ex-treinador enfrentou problemas com a mídia e a torcida venezuelana. O novo técnico, de 34 anos, será o mais jovem treinador a assumir a seleção em toda a história. A FVF informou que Farías assinou contrato para dirigir a equipe até o encerramento das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2010, em outubro de 2009. Farías, técnico do Deportivo Anzoategui, ainda não conquistou títulos como treinador e era o segundo candidato ao cargo, atrás do técnico do Caracas, Noel Sanvincente. O maior feito de Farías como técnico foi levar o Deportivo Tachira às quartas-de-final da Copa Libertadores de 2004, quando foi derrotado pelo eventual campeão São Paulo. Páez ficou à frente da seleção por mais de seis anos, período em que mudou o histórico de derrotas da equipe e conseguiu resultados surpreendentes. Com apenas três vitórias na histórias das eliminatórias antes da chegada de Páez, a Venezuela venceu quatro jogos seguidos sob comando do treinador em 2001, seu primeiro ano no comando da equipe. Eles também venceram cinco jogos no classificatório para a Copa de 2006, incluindo o 3 a 0 sobre o Uruguai fora de casa. A Venezuela, único país sul-americano a nunca ter disputado uma Copa do Mundo, tem seis pontos em quatro jogos nas eliminatórias do Mundial de 2010.