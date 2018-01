César fora da Lazio por dois meses O lateral-esquerdo César, da Lazio, sofreu uma lesão no joelho esquerdo e deverá ficar fora dos gramados por dois meses, informou nesta quarta-feira o clube italiano. O jogador brasileiro foi submetido à uma ressonância magnética depois do choque com o francês Liliam Thuram, domingo passado, no jogo contra a Juventus. Na semana passada, o São Caetano demonstrou interesse pelo retorno do atleta, uma vez que, segundo o time do ABC, o clube italiano ainda não pagou algumas parcelas pelos direitos federativos do jogador, além de atrasar o pagamento dos salários, o que pode facilitar a negociação para seu retorno.